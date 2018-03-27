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Прокуратура и МЧС приступает к проверкам торговых центров Ямала
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Прокуратура и МЧС приступает к проверкам торговых центров Ямала 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Прокуратура Ямала с привлечением территориальных органов МЧС России по ЯНАО организовала проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговые детские организации, а также на объектах культуры и спорта, в иных местах с массовым пребыванием людей.
Особое внимание обратят на наличие и работоспособность сигнализации и систем пожаротушения.
По всем фактам нарушений требований пожарной безопасности примут меры прокурорского реагирования и обеспечат их реальное устранение.
ИА Север-Пресс: последние новости
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