Пожарную безопасность всех торговых центров Ямала проверят до 8 апреля 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мар — РИА Новости. Все торгово-развлекательные центры на территории Ямало-Ненецкого автономного округа будут проверены на соблюдение правил пожарной безопасности до 8 апреля, сообщил журналистам заместитель начальника главного регионального управления МЧС РФ Дмитрий Александров.
"Все торгово-развлекательные центры с массовым пребыванием людей и наличием мест для развлечения детей будут проверены до 8 апреля… Данные проверки проходят под эгидой прокуратуры с привлечением сотрудников МЧС. При проверке наши сотрудники обратят внимание на системы пожаротушения, эвакуационные выходы, а также на наличие и работоспособность пожарной сигнализации", — заявил Александров.
По информации МЧС, всего на территории автономного округа находятся 32 торговых центра, которые предстоит проверить специалистам.
Во вторник в Салехарде состоялось заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В рамках совещания, как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, представители МЧС подчеркнули, что комплексные проверки начнутся 28 марта и затронут не только ТЦ, но и многофункциональные центры, оказывающие государственные и муниципальные услуги, а также ряд других объектов социального назначения.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). Среда в России объявлена днем общенационального траура.