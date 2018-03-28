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Генпрокуратура проконтролирует проверку торговых центров в ряде регионов
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Генпрокуратура проконтролирует проверку торговых центров в ряде регионов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Primpress
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры проконтролируют ход проверок пожарной безопасности торговых центров в ряде регионов страны. Об этом сообщает ведомство.
"Генеральная прокуратура РФ осуществляет оперативный мониторинг проверок исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговых центрах на всей территории страны. Генеральной прокуратурой РФ будут организованы выезды работников центрального аппарата ведомства в ряд субъектов РФ для изучения ситуации на местах и проверки полноты принятых мер", — сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман после пожара с многочисленными жертвами в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове поручил прокурорам с привлечением МЧС провести по всей стране проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре.
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