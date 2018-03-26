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Рязанская область объявила день траура из-за трагедии в Кемерово
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Рязанская область объявила день траура из-за трагедии в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Руководство Рязанской области объявило день траура из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.
«Распоряжением губернатора Николая Любимова от 26 марта в знак солидарности с жителями Кемеровской области 27 марта в Рязанском регионе объявлено днем траура в связи с трагическими событиями, произошедшими в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово», — цитирует РИА «Новости» указ главы региона.
Ранее Ингушетия объявила трехдневный траур из-за трагедии в Кемерово, до этого власти Кемеровской области объявили трехдневный траур.
В воскресенье в Кемерово сгорел ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека.
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