Рязанская область объявила день траура из-за трагедии в Кемерово 

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Появилось объяснение закрытым дверям кинотеатра в ТРК «Зимняя вишня»

В Грозном вспыхнул 12-этажный жилой дом

Пожарные сообщили о запертых дверях для эвакуации в кемеровском ТЦ