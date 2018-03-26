Ещё
Получателям социальных услуг Бутырского района расскажут о соблюдении пожарной безопасности в быту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Получателям социальных услуг Бутырского района расскажут о соблюдении пожарной безопасности в быту 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Мероприятие состоится 27 марта в помещении районного центра соцобслуживания.
— Мероприятие состоится в рамках программы «Университет третьего возраста». Лекцию прочтет заведующая отделением дневного пребывания Ирина Кожакина. Она расскажет участникам встречи о правилах соблюдения пожарной безопасности при нахождении в квартире и о мерах, которые необходимо предпринимать, если возгорание все-таки произошло, — сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.
Начало в 12.30. Напомним, филиал «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» находится по адресу: Огородный проезд, д. 21. Вход свободный. (то)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Собянин осмотрел итоги благоустройства жилого квартала в Хамовниках Коммунальщики выровняли стойку с дорожным знаком в Огородном проезде В библиотеке вблизи Бутырского района вспомнят Максима Горького
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом93
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»154
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы347
В МИД РФ отреагировали на решение Запада403
Новый антироссийский шаг116
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение