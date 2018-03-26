Получателям социальных услуг Бутырского района расскажут о соблюдении пожарной безопасности в быту

Мероприятие состоится 27 марта в помещении районного центра соцобслуживания.

— Мероприятие состоится в рамках программы «Университет третьего возраста». Лекцию прочтет заведующая отделением дневного пребывания Ирина Кожакина. Она расскажет участникам встречи о правилах соблюдения пожарной безопасности при нахождении в квартире и о мерах, которые необходимо предпринимать, если возгорание все-таки произошло, — сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.

Начало в 12.30. Напомним, филиал «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» находится по адресу: Огородный проезд, д. 21. Вход свободный. (то)