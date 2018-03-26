Минздрав: после пожара в ТЦ в Кемерове 11 человек остаются в больницах

11 человек остаются в больницах после пожара в торговом центре в Кемерове , в самом тяжелом состоянии находится один ребенок, мальчик в реанимации, у него погибла вся семья — мама, папа и младший брат, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» ( ВГТРК ).

«Мальчик получил тяжелую травму, травматический пневматит и травму грудной клетки. Повреждения костей таза, брюшной полости, — уточнила министр, рассказав, что мальчик сейчас находится на искусственной вентиляции легких, под обезболивающими. Критические периоды сегодня-завтра», — добавила она. По словам Скворцовой, ребенок спрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара. На втором месте по тяжести 18-летний молодой человек, также выпрыгнувший с четвертого этажа, юноша «в контакте, он самостоятельно дышит, жизненно важные органы все работают, ничего не нарушено». Остальные девять пациентов находятся в токсикологических отделениях в состоянии легкой и средней тяжести, рассказала министр. Она отметила, что многие больные подавлены, находятся в шоковом состоянии, потому что в это трагедии потеряли своих близких, детей.

Возгорание произошло накануне на четвертом, последнем, этаже торгового центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами пожара стали 53 человека, 11 считаются пропавшими без вести. Более 40 обратились за медицинской помощью.