Губернатор Кемеровской области встретится с родственниками погибших в ТЦ 

Москва24: последние новости

Люди игнорировали оповещение сотрудников ТЦ — очевидец пожара в Кемерове

В Кремле назвали "абсурдом" сообщения о замалчивании пожара в Кемерове

Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове выросло до 15 человек