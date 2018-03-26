Губернатор Кемеровской области встретится с родственниками погибших в ТЦ 

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев намерен встретиться с родственниками погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», заявил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Я разговаривал с Аманом Гумировичем. Он руководит всем процессом работ и обязательно встретится с родственниками погибших и пострадавших", — цитирует Меняйло РИА Новости.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Очаг был на верхнем этаже, где находились кинотеатры и детские игровые зоны. В результате трагедии погибли 64 человека. Траур по погибшим в результате пожара в Кемеровской области продлится три дня — 27,28 и 29 марта.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, по которому задержаны четыре человека, включая руководителя управляющей компании, которая обслуживала ТЦ, и арендатора помещения, ставшего источником возгорания.