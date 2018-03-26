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Туск на русском языке выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове
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Туск на русском языке выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава Евросовета Дональд Туск на русском языке выразил соболезнования в связи с гибелью множество людей во время пожара в торговом центре в Кемерово, передает РИА Новости.
Выступая на брифинге, Тусе сказал, что европейцы скорбят вместе с российским народом.
«Наши мысли и сердца с вами», — сказал Туск.
Пожар в торговом центре случился 25 марта, жертвами стали 64 человека, более 40 пострадали. Российское правительство выделит семьям погибших по миллиону рублей. На данный момент извлечены почти все тела погибших, проводится опознание. Идет расследование, уже задержаны четыре человека. Как сообщили в СК, систему оповещения о ЧП отключил охранник.
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