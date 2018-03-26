Туск на русском языке выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

Выступая на брифинге, Тусе сказал, что европейцы скорбят вместе с российским народом.

«Наши мысли и сердца с вами», — сказал Туск.

Пожар в торговом центре случился 25 марта, жертвами стали 64 человека, более 40 пострадали. Российское правительство выделит семьям погибших по миллиону рублей. На данный момент извлечены почти все тела погибших, проводится опознание. Идет расследование, уже задержаны четыре человека. Как сообщили в СК, систему оповещения о ЧП отключил охранник.

Десятки человек погибли при пожаре в кемеровском ТЦ. Хроника событий

В воскресенье в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар, возбуждено уголовное дело. Подробнее