В России при пожаре в торговом центре погибли 64 человека

В торговом центре в российском городе Кемерово вспыхнул пожар. 64 человека погибли.

При пожаре в торговом центре в России погибли 64 человека, среди них есть дети. Ведя работы по пожаротушению, пожарные бригады принимали неотложные меры по спасению людей, оказавшихся объятыми пламенем.

Огонь вспыхнул в кинотеатре и игровой зоне

По меньшей мере 30 спасенных из огня людей доставлены в больницы с сильными ожогами. Еще как минимум 50 человек, среди которых есть и дети, в данный момент считаются пропавшими.

Пугающее заявление

От официальных лиц тоже поступило заявление в связи с вспыхнувшим в России пожаром. Отмечалось, что в торговом центре находится еще как минимум 100 человек, и выражалось беспокойство по поводу увеличения числа жертв.

Комментарии читателей:

karadeniz firtinasi 28: Соболезную, мне очень жаль.

Ahmet: Путин, вместо того чтобы держать под обстрелом больницы в Сирии , помоги своей стране.

Ramazan Dalkıran: Мои соболезнования, Путин.

servethoca: Людей создает Аллах. Сгореть заживо в огне — это ужасная смерть. Да упокоит Аллах их души.

sefa köy: Что ты сделаешь, Россия, если у тебя погибнет столько же детей, сколько ты убила в Восточной Гуте?

Ulaş: К сожалению, обратный отсчет подходит к концу, третья мировая война. Ничто не случайно.

kahin: Соболезную нашим российским братьям.

Ferud: Теперь турки без умолку бредят: «Поделом им»…

West London: Ferud, а ты что, не турок? Грек, русский или армянин?

suatsuat: Не невинные люди должны гибнуть, пусть подохнут Асад-убийца и Путин.

durus: Закройте эти торговые центры.

GOSTİL: А как же пожарный выход? Или заперт? Путин, умоляю, закройте все эти торговые центры.

düşünür: Смотрю на комментарии — какими же мы стали жестокими. Говорят, есть дети. Люди гибнут. ЛЮДИ. Когда вы осуждаете людей из-за политической партии, которая руководит той или иной страной, а тем более говорите так о погибших, вы ничем не лучше убийцы.

suriyeli istemiyiruz akp li ol: Работа ЦРУ или, может быть, МИ6. Теперь используются другие техники войны. Занятно, что Россия не может дать ответ. Не так давно упал ее самолет, на борту которого был генерал.

ThinkTank: И года не проходит, чтобы в России не возник пожар в торговом центре. В этом деле может быть след западных гяуров, империалистов-сионистов.

Osman1982: Я осуждаю террор.

Mustang Shelby: Твои самолеты осыпают бомбами невинное население в Сирии без разбора, включая женщин и детей, а сейчас ты ждешь, чтобы мы соболезновали? Я даже получил удовольствие, так тебе и надо.

konuşan adam: Прими мои соболезнования, Россия.

Boksör: Мои братья, которые говорят: «Так вам и надо», — не говорите так. Ладно, они бомбили мусульман в Сирии, но здесь пожар, который вспыхнул в кинозале и игровой зоне, известно, что большинство погибших — дети и подростки. Если во главе страны убийца, в чем вина погибших детей? Стыдно так говорить.

türkoglu: Русские, которые совершают массовые убийства в Восточной Гуте, поделом вам.

serdar: Больно слышать о гибели невинных людей, а больнее всего то, что есть мусульмане, которые буквально рукоплещут этому и говорят: «Поделом вам», — которые видят врага в каждом русском. Стыдно же.

dadaş asaf: Мне жаль невинных детей.

burada: Наверняка, приложили руку британцы. Возмездие…

Vatandaş: В этом деле может возникнуть британский или американский след.

vlt: Восточная Гута…