В России при пожаре в торговом центре погибли 64 человека 

В торговом центре в российском городе Кемерово вспыхнул пожар. 64 человека погибли.
При пожаре в торговом центре в России погибли 64 человека, среди них есть дети. Ведя работы по пожаротушению, пожарные бригады принимали неотложные меры по спасению людей, оказавшихся объятыми пламенем.
Огонь вспыхнул в кинотеатре и игровой зоне
По меньшей мере 30 спасенных из огня людей доставлены в больницы с сильными ожогами. Еще как минимум 50 человек, среди которых есть и дети, в данный момент считаются пропавшими.
Следствие проверяет информацию о пропавших, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Пугающее заявление
От официальных лиц тоже поступило заявление в связи с вспыхнувшим в России пожаром. Отмечалось, что в торговом центре находится еще как минимум 100 человек, и выражалось беспокойство по поводу увеличения числа жертв.
Комментарии читателей:
karadeniz firtinasi 28: Соболезную, мне очень жаль.
Ahmet: Путин, вместо того чтобы держать под обстрелом больницы в Сирии, помоги своей стране.
Ramazan Dalkıran: Мои соболезнования, Путин.
servethoca: Людей создает Аллах. Сгореть заживо в огне — это ужасная смерть. Да упокоит Аллах их души.
sefa köy: Что ты сделаешь, Россия, если у тебя погибнет столько же детей, сколько ты убила в Восточной Гуте?
Ulaş: К сожалению, обратный отсчет подходит к концу, третья мировая война. Ничто не случайно.
kahin: Соболезную нашим российским братьям.
Ferud: Теперь турки без умолку бредят: «Поделом им»…
West London: Ferud, а ты что, не турок? Грек, русский или армянин?
suatsuat: Не невинные люди должны гибнуть, пусть подохнут Асад-убийца и Путин.
durus: Закройте эти торговые центры.
GOSTİL: А как же пожарный выход? Или заперт? Путин, умоляю, закройте все эти торговые центры.
düşünür: Смотрю на комментарии — какими же мы стали жестокими. Говорят, есть дети. Люди гибнут. ЛЮДИ. Когда вы осуждаете людей из-за политической партии, которая руководит той или иной страной, а тем более говорите так о погибших, вы ничем не лучше убийцы.
suriyeli istemiyiruz akp li ol: Работа ЦРУ или, может быть, МИ6. Теперь используются другие техники войны. Занятно, что Россия не может дать ответ. Не так давно упал ее самолет, на борту которого был генерал.
ThinkTank: И года не проходит, чтобы в России не возник пожар в торговом центре. В этом деле может быть след западных гяуров, империалистов-сионистов.
Osman1982: Я осуждаю террор.
Mustang Shelby: Твои самолеты осыпают бомбами невинное население в Сирии без разбора, включая женщин и детей, а сейчас ты ждешь, чтобы мы соболезновали? Я даже получил удовольствие, так тебе и надо.
konuşan adam: Прими мои соболезнования, Россия.
Boksör: Мои братья, которые говорят: «Так вам и надо», — не говорите так. Ладно, они бомбили мусульман в Сирии, но здесь пожар, который вспыхнул в кинозале и игровой зоне, известно, что большинство погибших — дети и подростки. Если во главе страны убийца, в чем вина погибших детей? Стыдно так говорить.
türkoglu: Русские, которые совершают массовые убийства в Восточной Гуте, поделом вам.
serdar: Больно слышать о гибели невинных людей, а больнее всего то, что есть мусульмане, которые буквально рукоплещут этому и говорят: «Поделом вам», — которые видят врага в каждом русском. Стыдно же.
dadaş asaf: Мне жаль невинных детей.
burada: Наверняка, приложили руку британцы. Возмездие…
Vatandaş: В этом деле может возникнуть британский или американский след.
vlt: Восточная Гута…