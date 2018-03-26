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Разбор завалов в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове
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Разбор завалов в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове 

RT на русском 6 часов назад
Работы спасателей осложняются сильным задымлением и обрушением конструкций. По словам главы МЧС, «отдельные термоточки» остаются в торговом центре до сих пор.
RT на русском: последние новости
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