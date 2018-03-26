Генетическая экспертиза тел погибших при пожаре в Кемерово начнется 27 марта

"Закончилось сейчас медицинское вскрытие 23 опознанных тел. Речь идет о том, что из 20 сохранных тел внешние признаки для опознания имеют не более трех. Сейчас по этим трем проводятся опознания", — цитирует Скворцову РИА Новости . Она отметила, что тела также могут отправить на вскрытие с согласия семей, а если опознать их будет невозможно, то и на генетическую экспертизу. Исследование проведет в пять утра по кемеровскому времени директор федерального центра судебно-медицинской экспертизы с бригадой.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 27 марта. Огонь распространялся с верхнего этажа. Там находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.