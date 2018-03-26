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Генетическая экспертиза тел погибших при пожаре в Кемерово начнется 27 марта
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Генетическая экспертиза тел погибших при пожаре в Кемерово начнется 27 марта 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Генетическая экспертиза тел жертв пожара, произошедшего ТЦ в Кемерове, начнется утром 27 марта, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
"Закончилось сейчас медицинское вскрытие 23 опознанных тел. Речь идет о том, что из 20 сохранных тел внешние признаки для опознания имеют не более трех. Сейчас по этим трем проводятся опознания", — цитирует Скворцову РИА Новости. Она отметила, что тела также могут отправить на вскрытие с согласия семей, а если опознать их будет невозможно, то и на генетическую экспертизу. Исследование проведет в пять утра по кемеровскому времени директор федерального центра судебно-медицинской экспертизы с бригадой.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 27 марта. Огонь распространялся с верхнего этажа. Там находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
Согласно последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, пострадали 44 человека. Траур по погибшим в результате пожара в Кемеровской области продлится три дня — 27,28 и 29 марта.
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 Ещё 9 источников 
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