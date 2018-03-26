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Крупнейший ТРЦ Симферополя эвакуировали по учебной тревоге о пожаре
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Крупнейший ТРЦ Симферополя эвакуировали по учебной тревоге о пожаре 

Газета.Ru 1 час назад
Крупнейший торгово-развлекательный центр Симферополя «Меганом» днем 26 марта эвакуировал посетителей после срабатывания системы оповещения в качестве учебной тревоги, сообщает РИА «Новости».
"Это была учебная тревога и проверка системы оповещения. Все посетители были временно эвакуированы, сейчас мы работаем в обычном режиме", — сообщили в администрации ТРЦ, добавив, что все прошло в штатном режиме.
На видео, размещенном в соцсетях, слышен тревожный сигнал и оповещение на русском, украинском и английском языках о начавшемся пожаре. В сообщении просят покинуть здание, соблюдая спокойствие.
25 марта пожар произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 64 человека.
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