Крупнейший ТРЦ Симферополя эвакуировали по учебной тревоге о пожаре

Крупнейший торгово-развлекательный центр Симферополя «Меганом» днем 26 марта эвакуировал посетителей после срабатывания системы оповещения в качестве учебной тревоги, сообщает РИА «Новости»

"Это была учебная тревога и проверка системы оповещения. Все посетители были временно эвакуированы, сейчас мы работаем в обычном режиме", — сообщили в администрации ТРЦ, добавив, что все прошло в штатном режиме.

На видео, размещенном в соцсетях, слышен тревожный сигнал и оповещение на русском, украинском и английском языках о начавшемся пожаре. В сообщении просят покинуть здание, соблюдая спокойствие.