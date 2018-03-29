Ещё
Титов рассказал, какие меры должны быть приняты после пожара в ТЦ в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Титов рассказал, какие меры должны быть приняты после пожара в ТЦ в Кемерове 

RT на русском 18 часов назад
Фото: РАПСИ
Бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе беседе с RT рассказал, какие меры должны быть приняты, чтобы не допустить трагедий, подобных той, что произошла в торговом центре Кемерова 25 марта. «Должна быть одна организация, которая отвечала бы за приёмку объектов и несла ответственность за то, чтобы проект соответствовал требованиям пожарной безопасности», — подчеркнул Титов.
Кроме того, он отметил необходимость введения системы страхования, которая обеспечивала бы защиту не только пострадавших при пожарах, но и «чтобы этих пожаров не было».
Он пояснил, что в этом случае к контролю со стороны государства добавляется контроль со стороны страховых компаний, который, по его словам, может быть даже более жёстким.
Титов также заявил о важности подписания так называемой декларации по пожарной безопасности.
«Когда МЧС подписывает с владельцем и ответственным за пожарную безопасность объекта перечень требований к нему…Чёткий перечень, что должно быть сделано, а предприниматель берёт на себя письменные обязательства, чтобы всё соответствовало этому перечню», — добавил бизнес-омбудсмен.
Как он уточнил, не во всех торговых центрах России подписана данная декларация.
«Поэтому сегодня её уже нужно продвигать в обязательном порядке», — заключил Титов.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 64 человека.
RT на русском: последние новости
Потерявший всю семью житель Кемерова поддержал идею создания детского центра на месте ТЦ В Кемерове завершился 11-часовый митинг Памяти погибших при пожаре в Кемерове
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена419
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»172
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию602
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги117
Тест: Угадайте вора в законе55
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение