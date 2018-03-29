Титов рассказал, какие меры должны быть приняты после пожара в ТЦ в Кемерове

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в ходе беседе с RT рассказал, какие меры должны быть приняты, чтобы не допустить трагедий, подобных той, что произошла в торговом центре Кемерова 25 марта. «Должна быть одна организация, которая отвечала бы за приёмку объектов и несла ответственность за то, чтобы проект соответствовал требованиям пожарной безопасности», — подчеркнул Титов.

Кроме того, он отметил необходимость введения системы страхования, которая обеспечивала бы защиту не только пострадавших при пожарах, но и «чтобы этих пожаров не было».

Он пояснил, что в этом случае к контролю со стороны государства добавляется контроль со стороны страховых компаний, который, по его словам, может быть даже более жёстким.

Титов также заявил о важности подписания так называемой декларации по пожарной безопасности.

«Когда МЧС подписывает с владельцем и ответственным за пожарную безопасность объекта перечень требований к нему…Чёткий перечень, что должно быть сделано, а предприниматель берёт на себя письменные обязательства, чтобы всё соответствовало этому перечню», — добавил бизнес-омбудсмен.

Как он уточнил, не во всех торговых центрах России подписана данная декларация.

«Поэтому сегодня её уже нужно продвигать в обязательном порядке», — заключил Титов.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 64 человека.