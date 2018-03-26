Б. Титов предложил пересмотреть нормативную базу в области противопожарной безопасности

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал власти пересмотреть нормативную базу в области противопожарной безопасности и сделать ее современной и абсолютно выполнимой. Об этом сообщили в пресс-службе «Партии Роста».

«Ужесточить и запретить — это первое решение, которое приходит в голову под воздействием эмоций. Оно в корне неверное. Существующая нормативная база и регламенты более чем требовательны в области противопожарной безопасности. Другое дело, что нормы эти крайне запутаны и местами практически невыполнимы. Более того, не секрет, что сложившаяся ситуация несет в себе огромную коррупционную составляющую. Логика же бизнеса очевидна — раз придется платить взятку для нормальной работы, то зачем еще тратить средства на противопожарное обеспечение. Полагаю, наша общая задача — сломать этот порочный круг. Сделать нормы современными и абсолютно выполнимыми, а уже после этого ужесточать наказание за их несоблюдение», — считает Б. Титов.

Он добавил, что трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» должна послужить поводом для пересмотра принципов контрольной деятельности.

Кроме того, политик предложил ввести обязательное страхование ответственности предпринимателей, чтобы они сами были заинтересованы в реальном отсутствии нарушений. «Страховая компания, которой придется компенсировать ущерб, найдет способы сделать так, чтобы застрахованный соблюдал требования безопасности. А в этом случае и проверки МЧС будут все чаще заканчиваться тем, что инспекторы не найдут нарушений», — пояснил он.

Также Б. Титов отметил, что нарушение противопожарных требований — это только вершина айсберга.

«Ситуация с собственностью ТРК «Зимняя вишня» крайне туманна. Если смотреть в данных Росреестра , то окажется, что у здания (представляющего собой перестроенный корпус кемеровского кондитерского комбината 1968 г. постройки) как минимум четыре совладельца, плюс еще часть площадей принадлежит невыясненным лицам. Также масса вопросов возникает к процессу перестройки здания в 2009 г. — кто и как разрешил проводить ее именно так, как она была сделана. На том этапе противопожарная безопасность должна была контролироваться на объекте недвижимости в целом, а не в отдельных помещениях, которые снимают арендаторы», — уточнил омбудсмен.

По его словам, «корни у трагедии в „Зимней вишне“ уходят в прошлое», в которых должно разобраться следствие.

«Сегодня же власть должна не обрушивать на предпринимателей новый вал проверок, а не допускать маскировки большого бизнеса под малый, как это, скорее всего, и произошло в структуре собственности кемеровского ТРЦ», — заключил Б. Титов.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в торговом центре были заблокированы.

В результате пожара погибли, по данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, еще шестеро остаются пропавшими без вести. Кроме того, 44 человека пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела уже задержаны четыре человека.