В Воронежской области проверят торговые центры после трагедии в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека.

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев и начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель обсудили 26 марта комплекс мероприятий в торгово-развлекательных комплексах региона в связи с трагедией в Кемерово. Глава региона порекомендовал управлению МЧС совместно с прокуратурой в ближайшее время начать дополнительные проверки в крупных торговых центрах региона.

"Страшная трагедия в Кемерово не должна повториться. Необходимо в самое ближайшее время провести дополнительные проверки соблюдения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах на территории Воронежской области", — подчеркнул Александр Гусев.

Кроме того, главой региона поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

В Воронежской области расположено 60 торгово-развлекательных центров (34 из них — в Воронеже). В 2017 году было проведено пять внеплановых проверок, в которых выявлено 16 нарушений требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено три должностных лица. Плановые проверки на подобных объектах проходят раз в семь лет.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>