Ещё
В Воронежской области проверят торговые центры после трагедии в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области проверят торговые центры после трагедии в Кемерово 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 26 мар — РИА Новости. Власти Воронежской области распорядились проверить после трагедии в Кемерово все торгово-развлекательные комплексы в регионе, сообщает в понедельник правительство региона.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека.
Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев и начальник главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель обсудили 26 марта комплекс мероприятий в торгово-развлекательных комплексах региона в связи с трагедией в Кемерово. Глава региона порекомендовал управлению МЧС совместно с прокуратурой в ближайшее время начать дополнительные проверки в крупных торговых центрах региона.
"Страшная трагедия в Кемерово не должна повториться. Необходимо в самое ближайшее время провести дополнительные проверки соблюдения норм пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах на территории Воронежской области", — подчеркнул Александр Гусев.
Кроме того, главой региона поставлена задача провести на всех подобных объектах тренировки по отработке действий персонала и служб охраны при эвакуации людей в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.
В Воронежской области расположено 60 торгово-развлекательных центров (34 из них — в Воронеже). В 2017 году было проведено пять внеплановых проверок, в которых выявлено 16 нарушений требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено три должностных лица. Плановые проверки на подобных объектах проходят раз в семь лет.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
РИА Новости: последние новости
Глава МЧС исключил версию теракта в ТЦ в Кемерово В МЧС рассказали о ходе аварийно-спасательных работах в ТЦ в Кемерово Прокурор Кемеровской области взял на контроль проверку после пожара в ТЦ
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грозном горит многоэтажный дом93
Глава МИД Сербии заявил о начале «ледяной войны»154
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы347
В МИД РФ отреагировали на решение Запада403
Новый антироссийский шаг116
Видео
04:07
Запертым дверям в кинозале сгоревшего ТЦ дали объяснение
Пожары Происшествия
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
00:46
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Шоу-бизнес
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
При пожаре в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение