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Площадки, выбранные жителями на «Активном гражданине», будут благоустроены
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Площадки, выбранные жителями на «Активном гражданине», будут благоустроены 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
План комплексного благоустройства детских и спортивных площадок, выбранных жителями на голосованиях «Активного гражданина», получил поддержку депутатов муниципального округа.
Работы по адресам: улица Ибрагимова, дом 5А, 8-я улица Соколиной горы, дом 8 корпус 2, Окружной проезд, дом 11 корпус 5, 6, улица Лечебная, дом 17, 19 и Семёновский вал, дом 10 корпус 3 пройдут в течение весенне-летнего периода нынешнего года. Более 7,5 тысяч человек, которые участвовали в голосованиях на портале «Активный гражданин», выбрали данные площадки для благоустройства в 2018 году.
В общей сумме на площадках будет отремонтировано более трех тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, 4,7 тысяч квадратных метров газона, свыше семисот погонных метров бортового камня, устроено 3,2 тысячи квадратных метров мягкого полиуретанового покрытия и немногим менее четырехсот квадратных метров покрытия из брусчатки. По пяти адресам будут установлено свыше ста единиц спортивного и игрового оборудования, а также малых архитектурных форм.
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