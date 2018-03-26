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Жириновский о пожаре в Кемерове: нужно снизить показатели соответствия малому бизнесу
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Жириновский о пожаре в Кемерове: нужно снизить показатели соответствия малому бизнесу 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с трагедией в Кемерове пообещал проработать поправку в законодательство о снижении показателей соответствия малому бизнесу. Об этом он написал в Telegram.
«Пишут, что сгоревший кемеровский торговый центр — это малый бизнес. Какой же это малый бизнес, если там тысячи людей?» — написал лидер ЛДПР, отметив, что в здании ТЦ несколько этажей занимали магазины, рестораны и кино.
«О чём местная власть думала, освобождая такой огромный центр скопления людей от проверок под предлогом налоговых каникул? Мы проработаем поправку, чтобы снизить показатели соответствия малому бизнесу: не более 5 сотрудников, не более 50 кв. м арендованной площади», — заявил Жириновский.
Он также указал, что под торговый центр, где произошёл пожар, передали здание бывшей фабрики, которое совершенно не подходит для этих целей.
«Почему кинотеатр и все детские аттракционы разместили на последнем этаже? Коммерческую выгоду искали, чтобы по пути заходили в магазины!» — написал парламентарий.
25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе дети. По данным Следственного комитета, при эксплуатации ТЦ были допущены нарушения, в частности были заблокированы пожарные выходы.
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