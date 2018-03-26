Учительница погибла при пожаре в Кемерове, спасая дочь

В среду, 28 марта, в Знаменском соборе Кемерова пройдет прощание с 37-летней Татьяной Дарсалия, погибшей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает

Накануне педагог гимназии №17 находилась в кинотеатре вместе с 14-летней дочерью. Женщина вытолкнула девочку из кинозала, благодаря чему ей удалось спастись.

Тело Татьяны было обнаружено на втором этаже здания. По словам очевидцев, найти выход оттуда было очень сложно, поскольку здание представляет собой запутанный лабиринт.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Бывшие ученики погибшей преподавательницы оставляют в соцсетях записи: «Прощай, мой добрый учитель»; «Мы вас любим»; «Страшно осознавать, что вас не стало».

Согласно последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, еще 51 пострадал. В настоящее время продолжается разбор завалов.

Следователи рассматривают две версии произошедшего: поджог и неисправность электропроводки. Задержаны технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, началось возгорание, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

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