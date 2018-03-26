Эксперимент НГС: легко ли в случае пожара найти выход из ТЦ Новосибирска

Новосибирские торговые центры будут проверять на предмет пожарной безопасности — такое указание главам администраций районов дал мэр Анатолий Локоть на следующий день после трагедии в Кемерово . Однако проверки носят лишь рекомендательный характер. То есть главам районов нужно направить информацию о пожаре администрациям центров, а те, в свою очередь, должны проверить противопожарную защиту, электрооборудование и соблюдение противопожарного режима.

«Поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», — сообщает ведомство.

Корреспонденты НГС решили сами пройти по двум популярным торговым центрам — «Галерея Новосибирск » и «Аура» — и посмотреть на систему противопожарной безопасности глазами обычного обывателя, который, к примеру, зашёл купить себе джинсы или посидеть на фуд-корте.

На первом этаже «Галереи» два входа с крутящимися дверями — один из них (если кто-то не знает) со стороны парковки, где расположен магазин «Bershka». Кстати, во время эвакуации, по словам охранников, они не останавливаются, поэтому, сообщили они, лучше пользоваться запасными выходами.

В торговых центрах на каждом этаже висит по несколько табличек планов эвакуации. Но каждый раз, глядя на неё, невольно возникает, может, и глупый, но вопрос — пригодится ли она посетителям. Мелкие значки, линии, пунктирные линии, точки, кружки, квадратики — вряд ли во время пожарной тревоги все выстроятся и будут изучать эту схему. Впрочем, вряд ли её вообще заметят в клубах дыма — таких, которые мгновенно заполнили коридоры «Зимней вишни».

Запасные выходы есть на всех этажах торговых центров. К ним ведут указатели в виде небольшой зелёной таблички, на которой нарисован белый бегущий человечек и стрелка. Кстати, все опрошенные корреспондентом продавцы сразу указали, где ближайший к их магазину запасной выход. «Здесь недалеко есть дверь, которая должна разблокироваться. Там лестница, и она выходит на улицу, — рассказала продавец женской одежды Инна. — Спускаешься сразу к боковому входу».

Один из сотрудников охраны ТЦ сообщил, что всего в «Галерее Новосибирск» 13 лестниц, по которым можно спуститься и выйти на улицу. В торговом центре работает 130 охранников, которые в случае тревоги должны помочь эвакуироваться. У каждого есть громкоговоритель и фонарик.

Детская игровая комната находится рядом с одним из эвакуационных выходов. Если тревога учебная, детей одевают в их одежду и выводят, если нет — вместо одежды детей по инструкции укрывают пледами и обувают в тапочки, после чего выводят, рассказала сотрудница комнаты.

То есть если система сработает и люди организованно выйдут на улицу, всё обойдется, подытожили сотрудники магазинов. Если продавцы в курсе, куда бежать, то посетители, как оказалось, нет. Несколько человек, опрошенных корреспондентом, в один голос ответили, что побегут на первый этаж. Одна девушка даже возмутилась, что эскалатор на четвёртый этаж не работает, поэтому это может помешать ей быстро выбежать в случае чего.

В торговом центре «Аура» аналогичная система — огнетушители в магазинах, планы эвакуации, запасные выходы и указатели к ним.

Но в «Ауре», по наблюдению корреспондентов (то ли пространства больше, то ли освещение другое), указателей-человечков заметить сложно. Особенно если стоишь под табло, показывающим, где кафе или кинотеатр.

В кинотеатре всё те же указатели, правда, на фоне ярких экранов с трейлерами и рекламой попкорна выглядят они, мягко говоря, сиротливо. Спрашивать, где запасной выход, корреспонденту пришлось у одной из сотрудниц, так как найти указатель оказалось сложно.

Не сразу нашёлся выход и на фуд-корте. Указатель есть, но, когда заходишь в коридор, где должна быть запасная дверь, чувствуешь себя Ильёй Муромцем, которому нужно выбрать свою дорогу. Тем не менее всё можно найти и сориентироваться, было бы время.

А времени в таких ситуациях практически нет, счёт идёт на секунды. Поэтому, глядя на яркую красочную иллюминацию игровых автоматов и подсветку в кинотеатрах, корреспонденты НГС задались вопросом — почему эти таблички, указывающие на запасной выход, такие маленькие и неброские? Почему нельзя сделать их яркими и с подсветкой, чтобы точно знать, куда бежать, даже детям.

Кстати, если кто-то всё-таки решит бежать вниз, имейте в виду: эскалаторы и лифты во время пожара блокируются. А времени на то, чтобы спуститься вниз, нужно немало. Чтобы спуститься быстрым шагом (бегом бежать смысла не было, так как ТЦ был полупустым) с четвёртого на первый этаж «Галереи Новосибирск», корреспонденту понадобилось почти четыре минуты. И это с учетом того, что никто не мешал, а воздухе не было дыма.

В кемеровском пожаре дети погибли, оказавшись в заблокированном кинозале. Почему двери не открылись, разбираться, видимо, будут ещё долго.

Сотрудники новосибирских торговых центров рассказали, что у них есть карточки, которыми тоже можно разблокировать запасные двери. Но вообще открываться они должны сами, когда срабатывает система. Главное, чтобы она действительно сработала, и двери открылись.

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