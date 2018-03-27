В Челябинске состоялась акция памяти жертв трагедии в Кемерово

Челябинске у памятника Орленку на Алом поле, 27 марта прошла акция памяти жертв трагедии в Кемерово

Акция не носила официального характера, жители Челябинска сами пришли сюда, чтобы почтить память погибших в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Сотни челябинцев пришли выразить свое соболезнование жертвам трагедии. Чтобы подойти к памятнику, надо было стоять в длинной очереди. Пришедшие горожане приносили к подножию памятника игрушки и цветы, потом выпустили в небо воздушные шары.

Напомним, что уже 26 марта челябинцы стали приносить к памятнику Орленку свечи, цветы и мягкие игрушки. 28 марта жители Челябинска смогут принять участие в шествии по Кировке, которое тоже будет посвящено памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре.