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В Челябинске состоялась акция памяти жертв трагедии в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Челябинске состоялась акция памяти жертв трагедии в Кемерово 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
В Челябинске у памятника Орленку на Алом поле, 27 марта прошла акция памяти жертв трагедии в Кемерово.
Акция не носила официального характера, жители Челябинска сами пришли сюда, чтобы почтить память погибших в пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Сотни челябинцев пришли выразить свое соболезнование жертвам трагедии. Чтобы подойти к памятнику, надо было стоять в длинной очереди. Пришедшие горожане приносили к подножию памятника игрушки и цветы, потом выпустили в небо воздушные шары.
Напомним, что уже 26 марта челябинцы стали приносить к памятнику Орленку свечи, цветы и мягкие игрушки. 28 марта жители Челябинска смогут принять участие в шествии по Кировке, которое тоже будет посвящено памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре.
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