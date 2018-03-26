Патриарх Кирилл призвал Кемеровскую епархию оказать помощь родным жертв пожара в ТЦ

"Призываю духовенство епархии оказывать необходимую пастырскую помощь родственникам погибших и пострадавших. По моему благословению во всех храмах Русской православной церкви на третий день после трагедии будут совершены заупокойные богослужения", — говорится в тексте обращения.

Предстоятель Русской православной церкви выразил свои соболезнования родным погибших. «Всем сердцем сопереживая жителям области в постигшем их испытании, выражаю искренние соболезнования тем, кого коснулось это страшное несчастье, и молюсь, дабы человеколюбивый Господь по неизреченной своей милости ниспослал благодатное укрепление и утешение скорбящим, даровал скорейшее исцеление раненым», — добавил патриарх Кирилл.

Ранее пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков , сообщил, что глава Русской церкви в понедельник отслужит заупокойное богослужение по жертвам трагедии.