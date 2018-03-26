Патриарх Кирилл призвал Кемеровскую епархию оказать помощь родным жертв пожара в ТЦ 

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кемеровская епархия должна оказать пастырскую помощь и поддержку родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», говорится в обращении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху, опубликованном в понедельник.
"Призываю духовенство епархии оказывать необходимую пастырскую помощь родственникам погибших и пострадавших. По моему благословению во всех храмах Русской православной церкви на третий день после трагедии будут совершены заупокойные богослужения", — говорится в тексте обращения.
Предстоятель Русской православной церкви выразил свои соболезнования родным погибших. «Всем сердцем сопереживая жителям области в постигшем их испытании, выражаю искренние соболезнования тем, кого коснулось это страшное несчастье, и молюсь, дабы человеколюбивый Господь по неизреченной своей милости ниспослал благодатное укрепление и утешение скорбящим, даровал скорейшее исцеление раненым», — добавил патриарх Кирилл.
Ранее пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, сообщил, что глава Русской церкви в понедельник отслужит заупокойное богослужение по жертвам трагедии.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека. Очаг возгорания пока не установлен. На месте трагедии работают следователи.