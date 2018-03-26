Роспотребнадзор контролирует уровень загрязнения воздуха в районе пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Роспотребнадзор организовал лабораторные исследования воздуха в жилом районе неподалеку от сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове . О результатах ведомство отчиталось на своем сайте.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отметила, что близ очага возгорания в воскресенье, 25 марта, в воздухе было зафиксировано превышение уровня загрязняющих веществ, которые характерны для процесса горения. Однако уже на следующий день в пробах превышение уровня продуктов горения обнаружено не было.

В настоящий момент лаборатории Роспотребнадзора продолжают отслеживать уровень загрязнения воздуха в Центральном районе Кемерова.

Кроме того, специалисты областного Роспотребнадзора организовали дежурство во временном штабе для родственников пострадавших.

Пожар вспыхнул в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове днем 25 марта. Погибли 64 человека, более 40 пострадали, из них 10 остаются в больнице. Кроме того, есть информация о без вести пропавших.

После ЧП в Кемерове возбудили уголовное дело по трем статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Правоохранители задержали четырех человек по делу о пожаре, среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала «Зимнюю вишню», и арендатор помещения. Последняя плановая проверка в ТЦ была летом 2016 года, тогда никаких нарушений не выявили.