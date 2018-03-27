Вице-губернатор на коленях попросил прощения у митингующих в Кемерово

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили собравшимся разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительными возгласами. После чего Цивилев обратился к собравшимся.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал он и неожиданно для всех опустился на колени, отметив, что издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения.

На площади в настоящее время остаются еще несколько сотен человек.