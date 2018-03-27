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Вице-губернатор на коленях попросил прощения у митингующих в Кемерово
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Вице-губернатор на коленях попросил прощения у митингующих в Кемерово 

Газета.Ru 3 часа назад
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у участников митинга на главной площади Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает РИА «Новости».
Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили собравшимся разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительными возгласами. После чего Цивилев обратился к собравшимся.
"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал он и неожиданно для всех опустился на колени, отметив, что издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощения.
На площади в настоящее время остаются еще несколько сотен человек.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
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