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В Ноябрьске пройдёт митинг в память о жертвах пожара в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ноябрьске пройдёт митинг в память о жертвах пожара в Кемерово 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
28 марта 2018 года в Ноябрьске пройдёт митинг в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В 16 часов на площади у вечного огня рядом с самодельным монументом в память о жертвах пожара пройдёт митинг скорби.
28 марта 2018 года объявлено днём траура по жертвам страшного пожара в Кемерово. Завтра митинги пройдут по всей стране. Продолжается сбор помощи родственникам погибших и пострадавшим. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 37 человек и 47 пострадали.
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