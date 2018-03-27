В Ноябрьске пройдёт митинг в память о жертвах пожара в Кемерово 

28 марта 2018 года в Ноябрьске пройдёт митинг в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В 16 часов на площади у вечного огня рядом с самодельным монументом в память о жертвах пожара пройдёт митинг скорби.
28 марта 2018 года объявлено днём траура по жертвам страшного пожара в Кемерово. Завтра митинги пройдут по всей стране. Продолжается сбор помощи родственникам погибших и пострадавшим. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 37 человек и 47 пострадали.