В Ноябрьске пройдёт митинг в память о жертвах пожара в Кемерово

28 марта 2018 года в Ноябрьске пройдёт митинг в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В 16 часов на площади у вечного огня рядом с самодельным монументом в память о жертвах пожара пройдёт митинг скорби.