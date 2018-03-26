Суд Батуми оставил под стражей менеджеров сгоревшей гостиницы

Грузии расследуют причины пожара в Батуми , унесшего жизни 11 человек в ноябре прошлого года, передает телеканал «МИР 24».

Батумский суд отказался отпустить под залог двух менеджеров гостиницы, где произошел пожар. За нарушение правил пожарной безопасности им грозит от пяти до восьми лет.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Огонь вспыхнул в спа-салоне гостиницы «Лео Гранд» вечером 24 ноября. Аварийный выход оказался заблокированным, окна не открывались, и люди оказались в огненной ловушке. При этом в котельной хранились легковоспламеняемые материалы, и пламя быстро распространилось по этажам. В итоге погибли 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана . Более 20 человек были госпитализированы.

Тем временем в Кемерово продолжается расследование причин и обстоятельств пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. Следователи рассматривают две версии произошедшего: поджог и неисправность электропроводки. Задержаны технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, произошло возгорание, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM