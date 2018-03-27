Работы на месте пожара в Кемерово планируют завершить до конца суток

Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

"Здание при пожаре было деформировано. Поведены несущие конструкции наружных стен. Поэтому, безусловно, опасность для жизни спасателей сохраняется, но уже в меньшей степени, чем было ранее, в связи с тем что часть конструкций демонтированы и вынесены. Думаю, что до конца текущих суток мы постараемся закончить работы", — сообщил замминистра.

По его словам, на месте работают 297 человек и 42 единицы техники.

"За ночь продолжались работы по демонтажу конструкций, мы хорошо продвинулись, и нарастающим итогом вывезено более 1 тысячи кубометров мусора. Это больше 95 машин. Работу продолжаем. В настоящее время второй этаж зачищен более чем на 90%. Третий этаж полностью, четвертый тоже на 90% от строительного мусора и конструкций, которые являлись угрожающими для жизни людей. Работы продолжаем в круглосуточном режиме", — сказал Аксенов.

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