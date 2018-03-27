Ещё
Работы на месте пожара в Кемерово планируют завершить до конца суток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы на месте пожара в Кемерово планируют завершить до конца суток 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Работы на месте пожара в Кемерово планируется завершить до конца суток, заявил журналистам во вторник замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
Пожар в четырехэтажном ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
"Здание при пожаре было деформировано. Поведены несущие конструкции наружных стен. Поэтому, безусловно, опасность для жизни спасателей сохраняется, но уже в меньшей степени, чем было ранее, в связи с тем что часть конструкций демонтированы и вынесены. Думаю, что до конца текущих суток мы постараемся закончить работы", — сообщил замминистра.
По его словам, на месте работают 297 человек и 42 единицы техники.
"За ночь продолжались работы по демонтажу конструкций, мы хорошо продвинулись, и нарастающим итогом вывезено более 1 тысячи кубометров мусора. Это больше 95 машин. Работу продолжаем. В настоящее время второй этаж зачищен более чем на 90%. Третий этаж полностью, четвертый тоже на 90% от строительного мусора и конструкций, которые являлись угрожающими для жизни людей. Работы продолжаем в круглосуточном режиме", — сказал Аксенов.
За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Число погибших детей при пожаре в Кемерово выросло до девяти Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово В кемеровском ТЦ нарушили требования безопасности, считает эксперт
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп США отреагировал на трагедию в России82
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ622
В ФРГ вступились за Россию13
Пентагон сделал заявление о веществе «Новичок»477
Путин прилетел в Кемерово465
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение