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Работы на месте пожара в Кемерово планируется завершить до конца суток — МЧС
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Работы на месте пожара в Кемерово планируется завершить до конца суток — МЧС 

Авторадио 40 минут назад
Фото: Говорит Москва
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Работы на месте ЧП планируется завершить до конца суток, заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов. Он отметил, что здание при пожаре было деформировано. Поведены несущие конструкции наружных стен. Сохраняется опасность для жизни спасателей, но уже в меньшей степени, чем накануне. Ранее часть конструкций была демонтирована и вынесена.
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