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Утро после пожара в Кемерово: цветы в память о погибших и разбор завалов
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Утро после пожара в Кемерово: цветы в память о погибших и разбор завалов 

РИА Новости 5 часов назад
По меньшей мере 64 человека погибли при крупном пожаре в торговом центре в Кемерово. В результате возгорания на площади в 1500 квадратных метров произошло обрушение крыши и двух кинозалов. ПНа месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.
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