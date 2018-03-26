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Утро после пожара в Кемерово: цветы в память о погибших и разбор завалов
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Утро после пожара в Кемерово: цветы в память о погибших и разбор завалов
РИА Новости
5 часов назад
Комментарии
По меньшей мере 64 человека погибли при крупном пожаре в торговом центре в
Кемерово
. В результате возгорания на площади в 1500 квадратных метров произошло обрушение крыши и двух кинозалов. ПНа месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.
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