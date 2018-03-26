Как соблюдаются правила противопожарной системы: Мирмол опросил администраторов развлекательных комплексов Махачкалы

Как соблюдаются правила противопожарной системы: Мирмол опросил администраторов развлекательных комплексов МахачкалыВ связи с трагическим событием, произошедшим в воскресенье, редакция Мирмол решила узнать у нескольких представителей развлекательных площадок Махачкалы о состоянии противопожарной безопасности в зданиях с большой проходимостью.

Администраторы кинотеатра «Россия» и ТЦ «Миркато», предоставили информацию, касательно их внутренней системы противопожарной безопасности.

Администратор кинотеатра «Россия», что на проспекте Имама Шамиля, Рамазан Халилов, ответил утвердительно на вопрос о соблюдении в «России» правил противопожарного режима.

«В кинотеатре есть пожарные гидранты, огнетушители и противогазы. Пожарные регулярно проверяют все безопасные входы и выходы — они это все контролируют. Наш главный инженер проводит инструкцию, сотрудники подписывают журналы, что они ознакомлены с противопожарной системой. Инженер также проводит инструктаж по личному графику. Помимо этого, ежегодно пожарная служба МЧС проверяет наше здание», — сообщил Халилов.

Как известно, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» возник из-за несоблюдения правил безопасности и отсутствия необходимого оборудования. Мы спросили у администратора «России» о предпринятых мерах службами республики: была ли проведена проверка. Халилов ответил, что администрация уже связывалась с директором кинотеатра и спрашивала о системах противопожарной документации кинотеатра.

Также администратор ТЦ «Миркато» Далгат Омаров, в котором расположен еще один махачкалинский кинотеатр, подробно рассказал о противопожарных установках здания.

«У нас установлена система пожаротушения, система оповещения по всему зданию, установлена система датчиков, которая оповещает о возникновении дыма, задымленности или пожара.

Установлена система дымоудаления, которая при возникновении пожара блокирует подачу воздуха в автоматическом режиме и включает отток дыма, буквально выкачивает дым. Ежемесячно у нас проходит обслуживание определенной компанией, с которой у нас заключен договор», — поделился администратор торгового центра.

По поводу региональных проверок, Омаров пояснил, что МЧС и прокуратура республики контролируют правильное соблюдение противопожарной безопасности.

«У нас проверки были недавно, где-то полгода назад приходили из прокуратуры и МЧС. Те замечания, на которые они указали — мы исправили. При повторной проверке нам предоставили бумагу, в которой сообщается, что все нарушения исправлены. Эти нарушения касались информационного характера, т. е. где-то у нас была не указана информация о безопасных выходах из помещения», — поведал Омаров.

Представитель пресс-службы МЧС республики рассказала о предпринятых мерах в Махачкале.

«С завтрашнего дня будут проводиться проверки зданий. В связи с произошедшим событием, мы обратились в прокуратуру. Без их разрешения мы не можем проводить проверки. Поэтому только с завтрашнего дня мы начнем работу», — сообщила пресс-служба МЧС.

В случае если у посетителя возникнут сомнения или будут основания для подозрения в несоблюдении правил противопожарного режима в здании, то он может обратиться в региональную службу МЧС, телефон доверия: 8 (8722) 39 99 99.

Административная ответственность предусмотрена в статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Минимальный штраф для организации составляет 90 тысяч рублей, а максимальный — около полумиллиона.

Фото:www.mchs.gov.ru, pixbay.com