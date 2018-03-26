Глава Кемеровской области встретится с родственниками погибших в ТЦ 

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Глава МЧС исключил версию теракта в ТЦ в Кемерово

Тела 19 погибших при пожаре в Кемерово доставили на опознание

В МЧС рассказали о ходе аварийно-спасательных работах в ТЦ в Кемерово