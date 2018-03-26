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Детский омбудсмен Подмосковья попросила МЧС проверить все торгово-развлекательные центры региона
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Детский омбудсмен Подмосковья попросила МЧС проверить все торгово-развлекательные центры региона 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратилась в МЧС с просьбой провести проверку всех торгово-развлекательных центров региона после трагедии в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
«Уполномоченный по правам ребенка в Московской области К. Мишонова обратилась в управление МЧС России по региону с просьбой проверить торгово-развлекательные центры с участием общественников и при необходимости провести дополнительный инструктаж сотрудников по действиям в чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.
В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар площадью 1,6 тыс. кв. м. Как сообщали СМИ, в здании не сработала пожарная сигнализация, а некоторые двери в ТЦ были заблокированы.
В результате пожара погибли, по данным МЧС и Следственного комитета, 64 человека, еще шестеро остаются пропавшими без вести. Кроме того, 44 человека пострадали. По данному факту возбуждено уголовное о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела уже задержаны четыре человека.
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