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Плющенко: как доверенное лицо Президента, прошу провести проверки в торговых центрах по всем регионам России
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Плющенко: как доверенное лицо Президента, прошу провести проверки в торговых центрах по всем регионам России 

RT на русском 44 минуты назад
Двукратный олимпийский чемпион, известный российский фигурист Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове и призвал к ответственности всех чиновников области. «Шок! Эту трагедию в Кемерове уже называют самой страшной за последние 100 лет. Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России», — написал Плющенко в Instagram.
Он призвал к ответственности также губернатора Кемеровской области, «который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре».
25 марта в Кемерове произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня». По последней информации, в результате ЧП погибли 64 человека.
Ранее сообщалось, что Министерство спорта России выразило соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове.
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