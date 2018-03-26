Плющенко: как доверенное лицо Президента, прошу провести проверки в торговых центрах по всем регионам России

Двукратный олимпийский чемпион, известный российский фигурист Евгений Плющенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерове и призвал к ответственности всех чиновников области. «Шок! Эту трагедию в Кемерове уже называют самой страшной за последние 100 лет. Как Доверенное лицо Президента Российской Федерации, прошу принять срочные меры и провести проверки в торговых центрах по всем регионам России », — написал Плющенко в Instagram. Он призвал к ответственности также губернатора Кемеровской области , «который даже не приехал на место трагедии, где гибли десятки его горожан, а дети задыхались в закрытом кинотеатре». 25 марта в Кемерове произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня». По последней информации, в результате ЧП погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что Министерство спорта России выразило соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове.