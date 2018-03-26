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МЧС исключило теракт в Кемерово
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Глава МЧС исключил версию теракта в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Прорабатываются все возможные варианты причин трагедии при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Кемерово, где погибли 64 человека, версия теракта не рассматривается, сообщил журналистам глава МЧС РФ Владимир Пучков.
"Работает СК, прокуратура. Прорабатываются все возможные версии. Версия теракта не рассматривается", — сказал Пучков.
По словам Пучкова, в данный момент разобрано 70% территории, четыре этажа.
"Осталось порядка 6 точек, где температура около 200 градусов. Происходит очень аккуратный разбор", — сказал Пучков.
Полпред в СФО Сергей Меняйло со своей стороны подтвердил журналистам, что рассматриваются все возможные версии кроме теракта.
Он добавил, что до родственников доведен порядок опознания. Прибывает группа судмедэкспертов и уже берутся анализы ДНК.
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