МЧС исключило теракт в Кемерово

Глава МЧС исключил версию теракта в ТЦ в Кемерово

Владимир Пучков. Прорабатываются все возможные варианты причин трагедии при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Кемерово , где погибли 64 человека, версия теракта не рассматривается, сообщил журналистам глава МЧС РФ

"Работает СК, прокуратура. Прорабатываются все возможные версии. Версия теракта не рассматривается", — сказал Пучков.

По словам Пучкова, в данный момент разобрано 70% территории, четыре этажа.

"Осталось порядка 6 точек, где температура около 200 градусов. Происходит очень аккуратный разбор", — сказал Пучков.

Полпред в СФО Сергей Меняйло со своей стороны подтвердил журналистам, что рассматриваются все возможные версии кроме теракта.

Он добавил, что до родственников доведен порядок опознания. Прибывает группа судмедэкспертов и уже берутся анализы ДНК.