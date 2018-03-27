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В Кемерове на митинг памяти жертв пожара в ТЦ приехал ОМОН
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В Кемерове на митинг памяти жертв пожара в ТЦ приехал ОМОН 

BFM.RU 25 минут назад
Фото: superomsk.ru
Силовики наращивают группировку на площади Советов в Кемерове, где проходит массовый митинг, посвященный пожару в ТРЦ «Зимняя вишня», передает «Интерфакс». Так, к площади Советов подъехало шесть автозаков с сотрудниками ОМОНа и пять автомобилей «скорой помощи». Позже к площади подъехали еще два автобуса с полицейскими, шесть микроавтобусов и около десятка легковых автомобилей. Сотрудники Росгвардии выстроились в несколько рядов у входа в здание обладминистрации.
Изначально на митинг пришли около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Многие принесли с собой фотографии детей. Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Участники митинга неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Время от времени толпа начинает скандировать «Правду!» и «В отставку!».
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, из них один ребенок в возрасте 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.
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