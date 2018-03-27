В Кемерове на митинг памяти приехал ОМОН

Жители Кемерово устроили митинг перед зданием администрации Кемеровской области. Они требуют рассказать подробную информацию о количестве погибших и пострадавших, а также привлечь к ответственности виновных в трагедии, которая унесла жизни более 60 человек, сообщает газета «Кузбасс».
По информации газеты, в митинге принимают участие несколько сотен человек, порядок охраняют полицейские. К митингующим вышли заместитель губернатора региона Сергей Цивилев и первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Также на месте событий был глава города Илья Середюк.
Издание отмечает, что основное требование митингующих — «сообщить правду о точном количестве погибших при пожаре в ТЦ „Зимняя вишня“», так как в социальных сетях появилась информация о сотнях погибших: цифры варьируются от 120 до 400 человек. Накануне глава МЧС и руководство СК опровергли эту информацию.
Глава города Илья Середюк предложил митингующим лично убедиться в количестве погибших. Среди участников выбрали инициативную группу, которая вместе с кемеровским мэром отправилась на проверку в морг.
Также митингующие требуют привлечь к ответственности собственников здания и должностных лиц, чьи действия или халатность стали причиной трагедии.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека.
Сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кемерове [заявил] (https://rns.online/society/Putin-nazval-razgildyaistvo-i-halatnost-prichinami-pozhara-v-Kemerovo-2018-03-27/), что халатность и разгильдяйство являются одними из причин произошедшей трагедии.