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Сотни жителей Кемерова собрались у здания областной администрации
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Сотни жителей Кемерова собрались у здания областной администрации 

BFM.RU 51 минуту назад
Фото: СибДепо
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к жителям Кемерова, которые пришли во вторник утром к зданию администрации региона.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс», на площади Советов собрались около 300 человек. Изначально на площади были выставлены ограждения, но затем их частично убрали.
Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей в воскресенье трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности; другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей.
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Источник: во время пожара в Кемерове погибли, как минимум, 50 человек Жители Рязани сами возьмут на контроль безопасность всех ТЦ города «Все, что происходит, касается огромного количества людей»
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