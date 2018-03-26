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Госдума проведет с Пучковым внеплановый правчас
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Госдума проведет с Пучковым внеплановый правчас 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Госдума проведёт с главой МЧС Владимиром Пучковым внеплановый правительственный час по его возвращению из Кемерово, заявил депутат ГД от КПРФ Николай Коломейцев.
"Принято такое решение и (первому вице–спикеру ГД Александру) Жукову поручено: как только вернётся министр МЧС из Кемерово, с ним будут проведены переговоры и будет проведён внеплановый правительственный час по заслушиванию МЧС не только по ситуации в Кемерове, а вообще по ситуации с местами общего пользования", — сказал Коломейцев в ходе заседания фракции КПРФ в понедельник.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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