Госдума проведет с Пучковым внеплановый правчас

"Принято такое решение и (первому вице–спикеру ГД Александру) Жукову поручено: как только вернётся министр МЧС из Кемерово, с ним будут проведены переговоры и будет проведён внеплановый правительственный час по заслушиванию МЧС не только по ситуации в Кемерове, а вообще по ситуации с местами общего пользования", — сказал Коломейцев в ходе заседания фракции КПРФ в понедельник.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Паника и дым — камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово