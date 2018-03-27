«Как лабиринт». Спасшийся из пожара в Кемерово — о планировке сгоревшего ТЦ

Спасшийся из пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» Антон Ченков рассказал, как ему удалось выбраться. По его словам, здание было похоже на лабиринт, а в коридорах он не заметил знаков аварийных выходов. Мужчина вместе с женой и дочерью успели покинуть торговый центр одними из первых, после того, как были предупреждены о возгорании. Семья Ченковых в ЧП не пострадала. Крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, трагедия унесла жизни по меньшей мере 64 человек, в том числе и детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержаны несколько человек.