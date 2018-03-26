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Задержан отключивший пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня» охранник
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Задержан отключивший пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня» охранник 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о задержании сотрудника ЧОП, который отключил систему оповещения при сигнале о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
Новость дополняется.
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 Ещё 2 источника 
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