«Идут гудки, никто не отвечает». Что рассказали родные детей, погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. Многие из них были маленькими детьми. Одни родители привели своих малышей в торговый комплекс самостоятельно, другие — отправили на экскурсию с одноклассниками. Журналисты пообщались с родственниками родителей, чьи дети погибли или пропали при пожаре.

Школьница Вика оказалась заперта в кинотеатре вместе с одноклассниками. Их привезли в кино в честь начала школьных каникул. После того, как начался пожар, она позвонила своей тете Евгении Оганисян. С женщиной поговорила « Комсомольская правда ». «В 16:11, сразу после начала пожара, из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери заблокированы в кинотеатре. „Я не могу выйти, дышать не могу“», — рассказывает женщина.

Я ей говорю: «Вика, снимай все, нос закладывай через одежду». Она говорит: «Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила» — и после этого отключилась. Сейчас я ей звоню, идут гудки и никто не отвечает

— Евгения Оганисян.

Школьников сопровождали классный руководитель и двое родителей. Им удалось спастись — они не стали смотреть фильм вместе с детьми и ушли гулять по торговому центру.

Паблик Mash выложил аудиозапись монолога Ирины Иванчик, чей сын пропал при пожаре. Женщина пыталась спасти мальчика и вытащить его из торгового центра.

Я побежала, а там уже дым от ресепшена. Слева был кинозал, детские аттракционы. Я туда даже зайти не смогла, там был черный дым. У меня не включался фонарик на телефоне. Сколько раз мы ныряли с Ольгой! Потом я ей закричала, чтобы она шла на выход, она пошла на выход. Я хотела пойти туда, но не смогла. В итоге мы побежали к выходу. Обратно выходила вообще на ощупь. Минуты, секунды буквально, махом все задымилось, чернота, не видно. По ходу кричали: «Детей из кинозала вывели?». Никто ничего не объяснял. Походу, люди уходили каждый сам за себя. Никто не выводил детей, я уж не знаю, каких детей там выводили

Издание RT поговорило с жительницей Кемерова Ниной Холкиной, чья подруга потеряла близких в пожаре. «У моей подруги — мы с ней 30 лет дружим — дочка, зять… Вот Сережка, который из окна прыгал, это ее внук. 11 лет ему. Он в коме, в искусственную кому его ввели. У него все переломано. А дочка, зять и Ксенечка — четыре годика ей — все погибли», — рассказала она.

Посетители ТЦ «Зимняя вишня» поздно узнали о пожаре и не смогли выбраться. Почему?

«Медуза» пообщалась с Александром Лиллевяли — он отвел троих дочерей в кинотеатр, а сам ушел ждать на первый этаж. Через полтора часа после начала сеанса одна из девочек позвонила ему и рассказала, что в зале появился дым и они не могут выйти, ведь двери закрыты.

Я бежал по лестнице,

кто-то сунул мне в руку мокрую тряпку, я закрыл ею нос. Когда добежал до четвертого этажа, разбил окно, чтобы тяга была наверх, а потом упал. Стал ползти, понял, что у меня не осталось сил, я так надышался угарным газом, что вот-вот упаду в обморок. Дочка постоянно звонила и звонила мне. Я только кричал ей в трубку, чтобы она старалась выбраться из зала, но ничего не мог сделать — впереди был уже огонь

— Александр Лиллевяли.

Мужчина выбежал на улицу и обратился к спасателям. Те сначала последовали за ним, но затем отправились тушить центральную лестницу. Дети Александра остались заперты в кинозале.