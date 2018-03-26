МИД Греции выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

АФИНЫ, 26 мар — РИА Новости Геннадий Мельник . Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово , где в пожаре в торговом центре погибли 64 человека. "Выражаем глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в торговом центре в городе Кемерово и желаем скорейшего выздоровления раненым. Искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу России ", — написал МИД Греции в своем аккаунте в Twitter. За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>