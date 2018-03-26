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МИД Греции выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
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МИД Греции выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 26 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре в торговом центре погибли 64 человека.
"Выражаем глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в торговом центре в городе Кемерово и желаем скорейшего выздоровления раненым. Искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу России", — написал МИД Греции в своем аккаунте в Twitter.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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