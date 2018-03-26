Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок

Охранник «Зимней вишни» рассказал о мощном хлопке перед пожаром

Следователи узнали из допроса сотрудника ЧОП Евгения Гумирова о мощном хлопке в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», пишет газета «Московский комсомолец».

По его словам, в служебном помещении в 16:03 по местному времени сработал сигнал оповещения о пожаре. При этом общее оповещение на весь торговый центр не сигнализировало о ЧП. Далее в 16:05 Гумирову доложили о возгорании на четвертом этаже в детском центре. Туда был направлен охранник, чтобы проверить сообщение.

«Около 16:07 раздался мощный хлопок, и в здании пропало электричество», — сказал Гумиров.

Ранее 26 марта СК сообщил об охраннике, который отключил систему оповещения. Решается вопрос о его задержании. Он может стать пятым фигурантом уголовного дела о пожаре.

Кроме того, следователи выявили серьезные нарушения как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы, отметила представитель ведомства Светлана Петренко.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин случившегося рассматривают, в том числе, поджог. На момент публикации материала жертвами пожара считаются 64 человека.