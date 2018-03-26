Военно-патриотический парк намерены создать в Ростовской области

Согласно информации из официальных источников, размещение парка рядом с народным музеем «Самбекские высоты», строящимся в Неклиновском районе одобрило 26 марта правительство Ростовской области

Для парка намерены выделить участок площадью 23 гектара. На нем предполагается создать комплекс выставочных площадок и сооружений, в том числе воссоздать «Партизанскую деревню» со штабными блиндажами и складом боеприпасов, проложить трассу «Гонка героев» и полосу препятствий, аналогичную той, где проходят подготовку бойцы спецподразделений, а также обустроить стрелковый тир, спортивные, детские и концертную площадки.

Областным ведомствам поручено доработать концепцию парка и заняться решением земельных вопросов.

Напомним, музейный комплекс «Самбекские высоты» построят на участке площадью более 61 тыс. кв. метров. Там разместятся памятник с Вечным огнем, здание музея, мемориальный комплекс памяти павших героев, площадка с военной техникой и фортификационными сооружениями, а также административно-хозяйственный блок и парковки.

Открыть музей предполагается 9 мая 2020 года.