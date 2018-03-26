Ещё
Военно-патриотический парк намерены создать в Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военно-патриотический парк намерены создать в Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, размещение парка рядом с народным музеем «Самбекские высоты», строящимся в Неклиновском районе одобрило 26 марта правительство Ростовской области.
Для парка намерены выделить участок площадью 23 гектара. На нем предполагается создать комплекс выставочных площадок и сооружений, в том числе воссоздать «Партизанскую деревню» со штабными блиндажами и складом боеприпасов, проложить трассу «Гонка героев» и полосу препятствий, аналогичную той, где проходят подготовку бойцы спецподразделений, а также обустроить стрелковый тир, спортивные, детские и концертную площадки.
Областным ведомствам поручено доработать концепцию парка и заняться решением земельных вопросов.
Напомним, музейный комплекс «Самбекские высоты» построят на участке площадью более 61 тыс. кв. метров. Там разместятся памятник с Вечным огнем, здание музея, мемориальный комплекс памяти павших героев, площадка с военной техникой и фортификационными сооружениями, а также административно-хозяйственный блок и парковки.
Открыть музей предполагается 9 мая 2020 года.
АиФ Ростов: последние новости
Ростовчане могут оказать помощь пострадавшим при пожаре в Кемерово СМИ: из-за бесхозного предмета в Новочеркасске эвакуировали людей Два человека пострадали в ДТП с тремя иномарками на въезде в Ростов-на-Дону
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада260
17 стран высылают российских дипломатов628
Мировые державы объявили доллару бойкот30
У Украины заканчивается газ64
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы45
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение