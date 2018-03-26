Депутат Госдумы предложил приостановить работу всех развлекательных центров в России

В понедельник Миронов возложил цветы у стен представительства Кемеровской области Москве и выразил свои соболезнования родным и близким погибших в пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове

«Я считаю, что нужно объявить общенациональный траур. Это страшная трагедия. К сожалению, погибших уже не вернуть. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Я считаю, что сегодня в Российской Федерации нужно приостановить работу всех развлекательных центров и кинотеатров торговых центров. Не сами торговые центры, а именно развлекательные — до проведения серьезных, массовых, масштабных проверок по устрашению всех недостатков», — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что трагедии, подобные пожару в Кемерове, не должны повторяться.

«Мы видим, что сегодня в стране отсутствует система надежная, гарантирующая безопасность граждан, включая детей. То в летних лагерях гибнут дети, то в торговых центрах, то в клубах», — подчеркнул депутат.

По мнению Миронова, в России слишком много надзорных органов, поэтому необходимо создать единый надзорный орган с широкими полномочиями.

«Сегодня любой надзорный орган, если он замечает нарушение, то нарушение можно оспорить в суде. Все замечательно, демократично, законно, но когда на одной чаше весов жизнь детей, а на другой — замечательные юридические конструкции, я за спасение жизни детей», — добавил Миронов.

В Кемеровской области 25 марта объявили режим ЧС в связи с пожаром в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». По данным Следственного комитета РФ, на данный момент подтверждена гибель более 60 человек. За медицинской помощью обратились свыше 40 человек.