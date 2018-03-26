Косачев выразил соболезнования в связи с трагедией в ТЦ в Кемерово

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в кемеровском торговом центре и заявил, что виновные должны понести «жесточайшее наказание». "Мир скорбит вместе с Россией . Вечная память погибшим. Жесточайшее наказание виновных. Обойтись без стрелочников. Должно стать неповадно всем", — написал он в социальной сети Facebook. Косачев также сообщил, что сегодняшнее заседание 138-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве началось по предложению президента МПС с минуты молчания в связи с трагедией в Кемерово Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека. За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>