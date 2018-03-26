Сбербанк открыл счет для сбора средств пострадавшим в пожаре в Кемерово

Сбербанк открыл счет для сбора помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , сообщает кредитная организация.

«Сюда могут направлять средства все, кто остался неравнодушным к этой трагедии», — говорится в сообщении.

Согласно реквизитам счета, получателем платежей является кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Красный крест».

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека.