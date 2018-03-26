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Сбербанк открыл счет для сбора средств пострадавшим в пожаре в Кемерово
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Сбербанк открыл счет для сбора средств пострадавшим в пожаре в Кемерово 

Rambler News Service 15 минут назад
Фото: Петербургский дневник
Сбербанк открыл счет для сбора помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает кредитная организация.
«Сюда могут направлять средства все, кто остался неравнодушным к этой трагедии», — говорится в сообщении.
Согласно реквизитам счета, получателем платежей является кемеровское региональное отделение общероссийской общественной организации «Красный крест».
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По данным Следственного комитета России, в результате пожара погибло 64 человека.
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