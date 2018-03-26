Два дома на улице Школьной в Ижевске осталось без холодной воды

Ижевск. Удмуртия . Во дворе дома №68 по улице Школьной в Ижевске произошёл порыв водопровода в понедельник, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выехавшей на место аварийной бригадой было обнаружено повреждение в колодце сети водопровода. Оно локализовано в 16:35; В 18:00 начались аварийно-восстановительные работы.

В связи с повреждением водопровода без холодного водоснабжения остаются дома №№ 66 и 68 по улице Школьной. Для их жителей организовано альтернативное водоснабжение — установлена бочка с питьевой водой.

Возобновить водоснабжение планируется сразу после завершения ремонтных работ.