Ещё
Два дома на улице Школьной в Ижевске осталось без холодной воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два дома на улице Школьной в Ижевске осталось без холодной воды 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Во дворе дома №68 по улице Школьной в Ижевске произошёл порыв водопровода в понедельник, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Выехавшей на место аварийной бригадой было обнаружено повреждение в колодце сети водопровода. Оно локализовано в 16:35; В 18:00 начались аварийно-восстановительные работы.
В связи с повреждением водопровода без холодного водоснабжения остаются дома №№ 66 и 68 по улице Школьной. Для их жителей организовано альтернативное водоснабжение — установлена бочка с питьевой водой.
Возобновить водоснабжение планируется сразу после завершения ремонтных работ.
ИА «Сусанин»: последние новости
МЧС России: число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово достигло 64 Четверо детей погибло при пожаре в торговом центре в Кемерово Двое детей погибли в Санкт-Петербурге при пожаре из-за кипятильника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада262
17 стран высылают российских дипломатов633
Мировые державы объявили доллару бойкот33
В Вашингтоне выступили с заявлением в адрес Москвы57
У Украины заканчивается газ66
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение