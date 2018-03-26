Выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерово начнутся после опознания

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, еще 45 пострадали.

Глава региона напомнил, что областные власти приняли решение выплатить по 1 миллиону рублей семье каждой жертвы пожара в ТЦ.

"Выплаты начнутся, когда пройдет опознание всех погибших. Естественно, всю организацию всех этих тяжелейших дел (связанных с похоронами) берут на себя города, районы, областной бюджет. Каждую семью рассматриваем, по каждой намечаем меры: сколько детей, где они, чем занимаются, какая нужна помощь, где они будут учиться", — сказал Тулеев.

"Знаете, когда мне только сообщили, самое главное, был первый вопрос: люди вышли или нет? Трагедия пошла, она идет и через мою семью — погибла наша ближайшая родственница, девчонка, ей всего 11 лет. За каждой семьей закрепили врача, психолога и работника соцзащиты, надо с людьми быть просто, психологически сопереживать", — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия-1».