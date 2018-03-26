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Выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерово начнутся после опознания
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Выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерово начнутся после опознания 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Говорит Москва
КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Выплаты денежных компенсаций семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово начнутся после того, как пройдет процедура опознания, сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, еще 45 пострадали.
Глава региона напомнил, что областные власти приняли решение выплатить по 1 миллиону рублей семье каждой жертвы пожара в ТЦ.
"Выплаты начнутся, когда пройдет опознание всех погибших. Естественно, всю организацию всех этих тяжелейших дел (связанных с похоронами) берут на себя города, районы, областной бюджет. Каждую семью рассматриваем, по каждой намечаем меры: сколько детей, где они, чем занимаются, какая нужна помощь, где они будут учиться", — сказал Тулеев.
"Знаете, когда мне только сообщили, самое главное, был первый вопрос: люди вышли или нет? Трагедия пошла, она идет и через мою семью — погибла наша ближайшая родственница, девчонка, ей всего 11 лет. За каждой семьей закрепили врача, психолога и работника соцзащиты, надо с людьми быть просто, психологически сопереживать", — отметил губернатор в эфире телеканала «Россия-1».
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