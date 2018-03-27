Директор УК в Прикамье, в чьём доме рухнула крыша, обжаловал решение суда 

Эта громкая история случилась год назад в Чусовском районе. 10 марта в посёлке Скальный под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажного жилого дома. К месту ЧП из-за нечищеных дорог с трудом смогли подъехать сотрудники МЧС. К счастью, никто в результате обрушения крыши не пострадал. Жильцов временно разместили на базе местной школы, обеспечили горячим питанием и необходимой одеждой.
В связи с произошедшим к суду привлекли генерального директора ООО «Управляющая компания „Ваш дом“, который и обслуживал этот дом. Он обвинялся в „Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Он не организовал своевременный ремонт кровли при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период и чистку крыши от снега, что привело к обрушению крыши, несущих строительных конструкций жилого дома.
»Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами на срок 2 года, — сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. — Виновный обжаловал решение, просил не назначать ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением многоквартирными домами, разрешить продолжить осуществлять трудовую деятельность в указанной сфере, но пермский краевой суд приговор оставил без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения».