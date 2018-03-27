Директор УК в Прикамье, в чьём доме рухнула крыша, обжаловал решение суда

Эта громкая история случилась год назад в Чусовском районе. 10 марта в посёлке Скальный под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажного жилого дома. К месту ЧП из-за нечищеных дорог с трудом смогли подъехать сотрудники МЧС . К счастью, никто в результате обрушения крыши не пострадал. Жильцов временно разместили на базе местной школы, обеспечили горячим питанием и необходимой одеждой.

В связи с произошедшим к суду привлекли генерального директора ООО «Управляющая компания „Ваш дом“, который и обслуживал этот дом. Он обвинялся в „Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Он не организовал своевременный ремонт кровли при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период и чистку крыши от снега, что привело к обрушению крыши, несущих строительных конструкций жилого дома.