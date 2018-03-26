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В Вологде поручено проверить все кинотеатры и торгово-развлекательные комплексы
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В Вологде поручено проверить все кинотеатры и торгово-развлекательные комплексы 

Вологда.рф 1 час назад
Такое поручение соответствующим структурам дал Губернатор области Олег Кувшинников. В Правительстве Вологодской области сегодня прошло оперативное совещание. Его главная тема — трагедия в Кемерово, которая унесла жизни более 60 человек, в том числе и детей. Их память собравшиеся почтили минутой молчания.
Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта в торгово-развлекательном центре, предположительно огонь вспыхнул в кинотеатре или на детской игровой зоне.
В ходе совещания глава региона дал поручение подготовить официальное обращение в адрес прокуратуры с просьбой организовать внеплановые проверки мест массового пребывания людей.
«Особое внимание необходимо уделить обеспечению пожарной безопасности и работе систем оповещения. Судя по тому, что сейчас транслируют наши центральные телеканалы, в залах кинотеатра ТРЦ «Зимняя вишня» не было систем оповещения, поэтому большинство погибших было именно в кинозалах», — прокомментировал Олег Кувшинников.
Губернатор подчеркнул, что в случае выявления каких-либо нарушений, необходимо принимать меры незамедлительно.
Подобное указание прокурорам всех субъектов Российской Федерации сегодня дал Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Буксман. Причины пожара в торговм центре в Кемерово установит следствие.
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