В Вологде поручено проверить все кинотеатры и торгово-развлекательные комплексы

Такое поручение соответствующим структурам дал Губернатор области Олег Кувшинников . В Правительстве Вологодской области сегодня прошло оперативное совещание. Его главная тема — трагедия в Кемерово , которая унесла жизни более 60 человек, в том числе и детей. Их память собравшиеся почтили минутой молчания.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта в торгово-развлекательном центре, предположительно огонь вспыхнул в кинотеатре или на детской игровой зоне.

В ходе совещания глава региона дал поручение подготовить официальное обращение в адрес прокуратуры с просьбой организовать внеплановые проверки мест массового пребывания людей.

«Особое внимание необходимо уделить обеспечению пожарной безопасности и работе систем оповещения. Судя по тому, что сейчас транслируют наши центральные телеканалы, в залах кинотеатра ТРЦ «Зимняя вишня» не было систем оповещения, поэтому большинство погибших было именно в кинозалах», — прокомментировал Олег Кувшинников.

Губернатор подчеркнул, что в случае выявления каких-либо нарушений, необходимо принимать меры незамедлительно.